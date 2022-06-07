Есть угроза переброски ДРГ из Беларуси: какой регион в опасности

Риск переброски ДРГ оккупантов сохраняется. Фото: коллаж "Сегодня"

В Волынской области есть угроза перебрасывания диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси.

Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

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"За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако мы наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. Есть угроза, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области. Такие действия преследуют цель отвлечь и оттянуть наши войска. В конце концов, на освобожденных территориях им тяжело действовать, потому что следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее", – сказал он.

Подробнее о ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) — подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к малым подразделениям, обычно имеет численность до 20 человек.

ДРГ, как правило, является штатным подразделением специального назначения армии и флота. Члены ДРГ проходят специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневой, физической, психологической, парашютно-десантной, подводной, альпинистской подготовке, способны действовать автономно на территории противника длительное время.

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Переброска (засылка) ДРГ в тыл противника производится различными способами: скрытным переходом линии фронта пешком или на машинах, десантированием с самолетов (вертолетов), высадкой на побережье с подводных лодок, катеров и т. п.

В ходе выполнения поставленной задачи ДРГ действует скрытно, способна в предельно сжатые сроки преодолевать большие расстояния.

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