"Это победа! Мы ждали ее 120 дней и 30 лет", – Зеленский поздравил Украину с кандидатством в ЕС

Переговоры были сложными. Зеленский был на видеосвязи с Брюсселем / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Ролик с поздравлениями всех нас и с ближайшими планами на будущее лидер Украины выложил на своей странице в Instagram.
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"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и будем отдыхать. А может быть, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", – заявил Владимир Зеленский.
Сложная дорога
- Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Днем ранее некоторые главы европейских стран высказались за интеграцию с Украиной.
- Тогда же в ЕС подтвердили, что хотят принять Украину в Союз. Однако не уточнили, выполнят ли требование президента о быстром присоединении нашей страны.
- 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
- Украине официально рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Такое решение вынесла Еврокомиссия 17 июня в Брюсселе,
- Чуть ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
- Страны Европейского Союза сегодня, 23 июня, предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. До этого на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.