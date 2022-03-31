Это война за нашу жизнь – новое обращение Зеленского (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "впереди будут битвы". Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к мировому сообществу, в котором заявил, что украинцы все должны думать о будущем. О том, какой будет Украина после этой войны.

Видеообращение глава страны опубликовал в Telegram.

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"Мы все должны думать о будущем. О том, какой будет Украина после этой войны. Как мы будем с вами жить. Ибо это и есть война за наше будущее. Это война за нашу жизнь", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, Россия перегруппировывает свои войска с тех направлений, где ВСУ дают им отпор, на другие, где украинцам может быть очень сложно.

"На севере Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики… Они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных, где нам может быть очень сложно", – считает Зеленский.

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Глава государства предупредил, что "впереди будут битвы".

"Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", – подчеркнул он.

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