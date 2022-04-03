Эвакуация украинцев, разминирование Киевской области и другие важные события 3 апреля

Важные события 3 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
В воскресенье, 3 апреля, в Украине продолжат эвакуацию мирного населения из горячих точек. Люди могут уехать в безопасные населенные пункты. Также сегодня российские оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Кроме того, на Закарпатье возобновят продажу алкоголя, а в Киевской области введут комендантский час для разминирования населенных пунктов.
"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля
"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Краматорск:
- 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
Другие:
- 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
- 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
Оккупанты пообещали эвакуацию иностранцев из Мариуполя
Минобороны Российской федерации сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск.
Как отмечают росСМИ, президент России Владимир Путин по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.
"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", — пишут СМИ оккупантов.
В Киевской области вводят комендантский час
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования потребуется не менее 10 дней. Возвращаться в населенные пункты еще рано.
По его словам по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию. После этого процесс обновления инфраструктуры сможет принять плановый характер.
Кроме того, он посоветовал всем жителям Киевской области, которые покинули свои дома, не спешить возвращаться. Сначала сотрудники ГСЧС совместно с полицией должны закончить проверку населенных пунктов на боеприпасы.
На Закарпатье возобновляют продажу алкоголя
С 3 апреля в Закарпатской области возобновляют продажу алкогольных напитков. Запрещенный алкоголь будет только для правоохранительных органов, военных Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и территориальной обороны.
Совет обороны области разрешил:
- в период с 8:00 до 20:00 – продажу слабоалкогольных напитков, пива и вина;
- в период с 8:00 до 18:00 – розничную торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, с ограничением продажи одной бутылки одному лицу.
Кроме того, разрешение распространяется на рестораны.
Из Бердянска в Запорожье эвакуируют более 500 человек
3 апреля из Бердянска в Запорожье отправится колонна из 10 больших эвакуационных автобусов. Планируется вывезти более 500 человек.
"Информация об эвакуации подтверждается! 3 апреля с 6:00 на кольце в с. Азовское будет формироваться колонна для посадки на эвакуационные автобусы, которые будут ехать в г. Запорожье", — сообщили в исполкоме Бердянского городского совета.