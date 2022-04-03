Эвакуация украинцев, разминирование Киевской области и другие важные события 3 апреля

В воскресенье, 3 апреля, в Украине продолжат эвакуацию мирного населения из горячих точек. Люди могут уехать в безопасные населенные пункты. Также сегодня российские оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Кроме того, на Закарпатье возобновят продажу алкоголя, а в Киевской области введут комендантский час для разминирования населенных пунктов.

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

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14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Оккупанты пообещали эвакуацию иностранцев из Мариуполя

Минобороны Российской федерации сообщило, что оккупанты обещают обеспечить эвакуацию иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

Как отмечают росСМИ, президент России Владимир Путин по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана принял решение об эвакуации иностранцев из Мариуполя в Бердянск.

"Для проведения гумоперации ВС РФ с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение "режима тишины" на маршруте движения", — пишут СМИ оккупантов.

В Киевской области вводят комендантский час

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что для полного разминирования потребуется не менее 10 дней. Возвращаться в населенные пункты еще рано.

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По его словам по всем освобожденным от оккупантов населенным пунктам с воскресенья, 3 апреля, до 6:00 вторника, 5 апреля, вводится комендантский час. Делается это для того, чтобы специалисты смогли оценить объем работ по разминированию. После этого процесс обновления инфраструктуры сможет принять плановый характер.