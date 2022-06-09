РФ внезапно вывела из Северодонецка бурятов: Гайдай назвал причину

Сергей Гайдай (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты РФ вывезли из Северодонецка остатки бурятов, потому что те значительно слабее украинских защитников.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

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"Мрут как мухи. Рашисты забрали остатки бурят из Северодонецка, потому что те не выдерживают боев с украинскими защитниками. Продолжаются ожесточенные бои внутри Северодонецка. Буряты отступили, потому что значительно слабее наших защитников", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях. Боев внутри и вокруг города нет.

Кроме того, ведутся бои в населенных пунктах Горной и Попаснянской громад.

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Гайдай добавил, что из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, а значит, россияне снова попытаются бросить переправы.

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