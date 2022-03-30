Фейгин назвал главную цель Абрамовича на переговорах России и Украины

Фейгин рассказал, зачем Абрамовичу хочет быть "переговорщиком" в урегулировании ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российского бизнесмена Романа Абрамовича очень беспокоят санкции, которые ввели мировые лидеры против Кремля после вторжения в Украину. Поэтому, чтобы защитить свой бизнес он и стал активным участником процесса.

Об этом российский адвокат и политический деятель Марк Фейгин рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Абрамович начал в этом участвовать (в переговорном процессе по ситуации между Украиной и Россией – ред) чтобы избежать санкций. Он при своих возможностях и вовлеченности частично в западную элиту на нижних позициях знал, к чему все приведет, и ровно из этого его публичная позиция против войны и всего остального. Он знал это, и это начало происходить. После начала войны, вступили в силу санкции которых он не может избежать. Британия уже ввела, уже близко и Америка. Он очень боится американских санкций, потому, что после этого "посыпется все". Весь его бизнес завязан на положении на Западе, Россия его мало интересует, там итак почти все не его", – рассказал адвокат.

Свою лепту внес Израиль

По словам Фейгина, можно полагать, что олигарх тесно подвязан на правительство Израиля, также, как и большая часть элиты РФ, и чтобы как-то сгладить ситуацию, он решил включиться в переговорный процесс.

"Я думаю, что "ноги растут" из его еврейских связей, это премьер –министр Нафтали Бенет, с которым есть у части элиты отношения. Абрамович финансирует ФИОР (Федерацию еврейских общин России – Ред) многие года, и он вероятно увидел в этом шанс. Ему его советники сказали: "Давайте попробуем по этой линии как-то обозначиться, и пока идет какая-то сутолка, нас явно не лишат собственности и не внесут в списки", – резюмировал он.

Участие Абрамовича в переговорном процессе