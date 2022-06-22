Филатов: Новые переговоры с РФ возможны только при одном условии

Борис Филатов рассказал, что будет зависеть от успехов Украины на фронте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией после контрнаступлений ВСУ. Также отмечалось, что в ближайшие месяцы Кремль может инициировать прекращение огня.

Городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что думает по этому поводу, в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Успехи на фронте

"Я полностью согласен с президентом по поводу того, что только к возврату по ситуации на 24.02.2022 возможны какие-то дальнейшие переговоры. В этом отношении Владимир Олександрович (Зеленский. – Ред.) абсолютно прав", – отметил он.

По словам Филатова, от успехов Украины на фронте будет зависеть в том числе и сила переговорных позиций нашей страны.

Ранее политолог Михаил Басараб рассказал, к чему может привести замораживание войны в Украине.

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Бывший президент России, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал высокомерный ответ, возможны ли переговоры с Украиной.