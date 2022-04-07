Филатов рассказал, кому стоит эвакуироваться из Днепра

Филатов призвал женщин и детей уезжать из Днепра / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.

Об этом Борис Филатов заявил во время брифинга.

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Кому стоит покинуть город:

женщинам;

детям;

пожилым людям;

людям, не задействованным на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

По словам мэра города, ситуация в Донбассе обостряется. Сейчас идет эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.

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"Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едет на частном транспорте и автобусах. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – сообщил Филатов.

Мэр добавил, что в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, в городе есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, скоро привезут партию медикаментов из Израиля.

Украинцев эвакуируют с Донбасса на поездах

"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса. Время отправления может меняться.

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Из Краматорска Донецкой области:

10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;

18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Из Покровска Донецкой области: