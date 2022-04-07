Филатов рассказал, кому стоит эвакуироваться из Днепра

Филатов призвал женщин и детей уезжать из Днепра / Фото: Коллаж: Сегодня
Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.
Об этом Борис Филатов заявил во время брифинга.
Кому стоит покинуть город:
- женщинам;
- детям;
- пожилым людям;
- людям, не задействованным на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.
По словам мэра города, ситуация в Донбассе обостряется. Сейчас идет эвакуация жителей из Луганской и Донецкой областей.
"Многие люди сейчас двигаются сквозь наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едет на частном транспорте и автобусах. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – сообщил Филатов.
Мэр добавил, что в Днепре коммунальные предприятия и больницы работают в штатном режиме, в городе есть запас лекарств на несколько месяцев. Кроме того, скоро привезут партию медикаментов из Израиля.
Украинцев эвакуируют с Донбасса на поездах
"Укрзализныця" 7 апреля продолжила эвакуацию людей из зоны боевых действий, в том числе из опасных районов Донбасса. Время отправления может меняться.
Из Краматорска Донецкой области:
- 10:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов.
Из Покровска Донецкой области:
- 12:00 – 7933 Покровск – Пятихатки;
- 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы;
- 14:00 – 7935 Покровск – Пятихатки;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.