Филатов выступил за госрегулирование размещения ВПЛ

Борис Филатов озвучил свою позицию на совещании. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

В Днепре задействованы спортивные залы, школы и детские лагеря, чтобы разместить внутренне перемещенных лиц. Помогает и бизнес, однако есть одна важная проблема.

Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Какова ситуация

Он отметил, что в городе пытаются, кроме областного центра, людей "растянуть" по районам:

"Но есть одна проблема: мы понимаем, что в любом случае осенне-зимний сезон не за горами. А сейчас те, кто находится на каких-то турбазах или лагерях, не могут там находиться, например, зимой в домиках, сколоченных из фанеры. Нужно думать об их отоплении и т.д. Это реальная проблема".

Борис Филатов заявил, что на совещании озвучивал свою позицию – должна быть государственная программа регулирования внутренне перемещенных лиц:

"Это сейчас ввели в Швейцарии – т.е. когда наши беженцы приезжают туда, то не могут остановиться по своему желанию в Цюрихе или Берне, т.е. крупных городах. Власти в зависимости от нагрузки решают, в какой кантон ехать. У нас безусловно свободная страна, мы должна помогать всем нашим гражданам, но должна быть и какая-то четкая государственная позиция. Если так будет продолжаться, то и Днепр, и Кривой Рог как крупнейшие центры Днепропетровской области просто захлебнутся от такого количества внутренне перемещенных лиц".

Что происходит в области

По словам Филатова, по состоянию на 20 июня всего зарегистрированных переселенцев в Днепропетровской области 268 136 человек. Из них 45 000 – это трудоспособные мужчины, 95 000 – трудоспособные женщины, 66 000 – дети. Из них в Днепре 112 601 человек.

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"При этом за последнюю неделю Днепропетровская область вышла по количеству внутренне перемещенных лиц на первое место в Украине. Если до этого Львовская область лидировала, то сегодня – Днепропетровская. Количество внутренне перемещенных лиц увеличивается каждый день – в Днепре добавляются по 500-600 человек. Это я говорю о зарегистрированных", – рассказал он.

При этом он отметил, что регистрируются более активно женщины и дети, а не мужчины. В целом же очень многие люди не регистрируются – приезжают и ждут либо освобождения оккупированных территорий, либо прекращения военных действий.

Ранее стало известно о том, что некоторым переселенцам до сих пор не пришли деньги – заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал, почему задерживают выплаты. Также отмечалось, что украинским переселенцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых (около 270 гривен) на питание и проживание.