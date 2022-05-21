Финляндия без российского газа, отмена в Украине ограничений на покупку валюты и другие важные события 21 мая

Финляндия планирует подать в суд на "Газпром", НБУ не будет ограничивать курс продажи валют. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 21 мая, российский "Газпром" сообщил финской государственной энергетической компании Gasum о прекращении поставок газа. Кроме того, Нацбанк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Россия 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию

Российский "Газпром" сообщил финской государственной энергетической компании Gasum о прекращении поставок газа с 21 мая, говорится в сообщении Gasum.

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Gasum 17 мая объявила об отказе платить за газ в рублях, как того требуют российские власти. В компании также сообщили, что намерены подать в арбитраж иск о пересмотре контракта на поставку газа. Помимо вопроса оплаты в рублях, как говорится в сообщении, стороны имеют и другие разногласия.

Банкам разрешили продавать валюту по какому угодно курсу

Нацбанк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Как говорится в сообщении НБУ, также отменены аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

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"Снятие ограничений на установление курса, по которому банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

НБУ также временно снизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 000 грн в эквиваленте (ранее – 100 000 грн).

С 21 мая проезд в частных Киевских маршрутках подорожает

С 21 мая проезд в Киевских маршрутках частных перевозчиков подорожает, в то же время тарифы на маршрутах Киевпасстранса останутся без изменений. Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области сайта Сегодня.

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С субботы 21 мая проезд в большинстве частных маршрутках Киева и области будет стоить 15 гривен.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", – рассказал Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Тарифы растут из-за увеличения стоимости бензина и его дефицита. Кроме того, подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы. В то же время пассажиропоток уменьшился, так что подорожание проезда – вынужденный шаг, рассказал Моисеенко.