Гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН – Ермак

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины. Коллаж "Сегодня"

Украина заслуживает быть одной из учредительниц новой системы безопасности, и гарантами должны быть постоянные члены ООН и другие страны.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в Tсвоем Telegram-канале.

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"Сегодня в интервью грузинским журналистам рассказал, что Украина заслуживает быть одной из основательниц новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира", – сказал Ермак.

По его словам, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, и Украина привлекла бы к этому также Турцию, Германию, Канаду, Израиль.

"Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи", - сказал руководитель ОП.

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Он добавил, что это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку Украина имеет "негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторит".

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