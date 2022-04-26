Гарантии безопасности Запада могут означать принятие Украины в НАТО – Аваков

Аваков не исключает полного вступления нашей страны в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Предоставление Западом Украине гарантий безопасности при подписании мирного договора с Россией может означать принятие Украины в НАТО. Такое мнение высказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью телеведущей Наташе Влащенко на YouТube-канале Украина 24.

Как отметил бывший глава МВД, о каких именно гарантиях безопасности пытается договориться руководство Украины с западными партнерами, знает лишь президент Владимир Зеленский, но можно предположить возможный ряд механизмов.

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"Начиная от того, что Украине будет предоставлена возможность самостоятельно защититься в ответ на любой удар, и заканчивая защитным дружественным огнем, и самый максимум – это 5-я статья натовского договора, когда на нападение на любую страну – члена НАТО есть ответ от всех членов НАТО агрессору", – сказал Аваков.

Экс-министр также добавил, что предоставление таких гарантий безопасности может означать не формальное, но фактическое вступление Украины в НАТО. Кроме того, Аваков не исключает и полного вступления нашей страны в состав Североатлантического альянса.

"Не надо исключать полностью философию нашего вступления в НАТО. Да, сейчас это кажется несколько невозможным, сложным. Но еще два месяца назад было сложным и невозможным то, что стало возможным сегодня. Поэтому мир меняется, осознание происходящего меняется, в том числе у западных политиков и западного народа. Давайте мы поставим максимум – быть членом НАТО и быть защищенными натовскими оружием и договором, и другие методы, более минимальные. В том числе, не вступая в НАТО, быть защищенными так, как надо, получить доступ к оружию и страховку на этот счет", – сказал Аваков.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее Арсен Аваков заявил, что спецслужбы знают, в каком бункере сидит Путин.

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Также Арсен Аваков рассказал, когда Россия потеряет преимущество в воздухе и на море.