Гайдай озвучил секретные планы Кремля по операции в Северодонецке

Сергей Гайдай рассказал, какие сроки поставили оккупантам для захвата Северодонецка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северодонецке украинские военные отбросили российских оккупантов и условно контролируют половину города. Об этом рассказал в эфире канала "Дом" глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он отметил, что армии РФ поставили план: до 10 июня полностью захватить город или перерезать "Дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут и взять ее под свой контроль. Именно по этой причине много личного состава, техники россияне бросили для выполнения поставленной задачи.

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Гайдай рассказал, что россияне контролировали процентов 70 Северодонецка, но в течение последних двух дней наши бойцы мастерски откинули их и сейчас город условно поделен на две части.

"У нас была тяжелая ситуация. Я об этом говорил, ", – сказал Гайдай и добавил, что из-за огромных потерь среди личного состава оккупанты боятся сейчас свободно ходить по городу.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 5 июня.

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Ситуация в Северодонецке

В городе ощутимые потери понесли даже "кадыровцы", которые обычно не воюют на переднем плане. Также армия РФ подтягивает "пушечное мясо" из мобилизационного резерва.

Разведка Великобритании заявила о том, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.

Украинское правительство и военные говорят о битве под Северодонецком все увереннее и, вероятно, успешно препятствуют российским войскам в тяжелой битве за город.