Гайдай рассказал, как ВСУ отразили штурм врага в Белогоровке

В Белогоровке Луганской области украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты области.

"На недавно оккупированных территориях россияне устанавливают свои порядки, рассказывают чепуху об открытии школ с 1 сентября, быстрое восстановление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе – все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственные, на что способны рашисты – это терроризировать местное население. орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", – отметил Гайдай.