Гайдай рассказал, как ВСУ отразили штурм врага в Белогоровке

Сергей Гайдай (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
В Белогоровке Луганской области украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Белогоровке украинские военные отразили штурмовые действия противника. Оккупанты отошли. Основные усилия орков сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ", – написал он.
По словам главы Луганской ОВА, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты области.
"На недавно оккупированных территориях россияне устанавливают свои порядки, рассказывают чепуху об открытии школ с 1 сентября, быстрое восстановление коммуникаций. Это все ложь, то же было в Мариуполе – все видели, как бежала вода разрушенными домами. Единственные, на что способны рашисты – это терроризировать местное население. орки уже ищут активистов и семьи военных, в этом помогают коллаборанты", – отметил Гайдай.
Ранее мы сообщали, что Гайдай рассказал о боях за последний клочок Луганской области.
Также напомним, Гайдай рассказал о ходе тяжелых боев в Северодонецке.