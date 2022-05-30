Гайдай рассказал о разрушениях и боях в Северодонецке

Оккупанты разрушили критическую инфраструктуру Северодонецка почти на 100%. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 30 мая бои с российскими оккупантами уже шли на улицах Северодонецка. Критическая инфраструктура в городе разрушена почти на 100%.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Реклама

Что происходит

"Враг продвигается внутрь Северодонецка. В городе без вести пропали три врача, найдена только изуродованная скорая", – заявил он.

Российские оккупанты разрушили критическую инфраструктуру города почти на 100%, а также повредили 90% жилого фонда, из них 60% – критически.

"Город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций", – заявил Гайдай.

В то же время Лисичанск находится под контролем Украины:

"Трасса Лисичанск – Бахмут наша, но очень обстреливается, передвижение по ней опасно. Гумгрузы завозятся, вскоре 10 фур с гуманитаркой едут в Лисичанск".

Реклама

Напомним, ВСУ потеснили российских оккупантов в направлении трассы Лисичанск – Бахмут. Однако враг продолжает штурмовать Северодонецк. Захватчики убивают мирное население.

Читайте также: