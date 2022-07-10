Оккупанты не могут захватить всю Луганскую область, они захлебываются – Гайдай

Сергей Гайдай отчитался о ситуации в области. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты. Так, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Они до сих пор живут мысленно тем, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными крепкой линии обороны. И как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу. Через четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", – написал он.

То есть все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря украинским защитникам, говорит Гайдай.

Враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационные удары, а быстро оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии.

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Ранее мы сообщали, что Гайдай рассказал о боях за последний клочок Луганской области.

Также напомним, Гайдай рассказал, как ВСУ отразили штурм врага в Белогоровке.