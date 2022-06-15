Генерал Марченко предсказал судьбу Крымского моста после поставок оружия с Запада

Дмитрий Марченко высказался о Керченском мосте. Фото: коллаж "Сегодня"

Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника.

Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

Реклама

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал:

"Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", – заявил он.

Марченко считает, что мы должны обрезать "основную кишку" подтягивания резервов. Как только обрежется "эта кишка", у РФ начнется паника.

"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – добавил генерал-майор ВСУ.

К слову, через Керченский мост Россия перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а также на юг Украины.

Реклама

Переживает за Крымский мост: у Соловьева снова паническая атака

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. На этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время раздаются на территории России. Пропагандист переживает за судьбу моста в Крыму. Об этом он сказал в эфире своего ток-шоу.

Соловьев никак не может успокоиться и говорит, что "Крымский мост – это Россия". Также он цитирует президента Украины Владимира Зеленского:

"Напомню что Крымский мост – Россия... Вот что говорит Зеленский: "Я знаю, что люди в США волнуются, что нам нужна ракета, чтобы наносить по территории России удары. Мы не собираемся атаковать Россию. Мы не воюем на территории России, мы защищаем нашу (страну)". Кому верить? Учитывая удары по нашей территории уже. Кому нам верить? Очевидно, что Зеленский считает, что Донецк – это его. Считает, что Крым – это его", – жалуется пропагандист в эфире.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что уничтожение Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с Россией, сегодня не представляется возможным.