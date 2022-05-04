Генерал Романенко: Путин почти готов нанести тактический ядерный удар

Романенко заявил, что Путин может пойти на риски/Фото: коллаж: "Сегодня"

Путин может пойти на опасности. Страны НАТО уже готовы отвечать на действия России. Мира не будет долго.

Об этом генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Романенко проанализировал заявления Владимира Путина и сделал вывод о его готовности нажать "красную кнопку":

"Он почти готов, хотя понимает, что это может очень во многом обернуться, причем не только России, Россия это такое, он там царствует уже двадцать лет, а непосредственно его семье, его детям. Принципиально, это давление международное, уже принято решение". Путин пошел ва-банк и должен отвечать за это в полной мере.



Еще в 2014 году, отмечает генерал, как недавно сообщил российский президент, было принято решение, если страны НАТО вмешаются и вступятся за Украину, Россия применит тактическое ядерное оружие.

"В его голове это есть. Вопрос в том как это нейтрализовать и предупредить. Здесь есть соответствующий прогресс. Мы помним, что месяц-полтора назад, когда страны НАТО собирались, главной целью саммита было не втянуть в войну натовцев, чтобы это не переросло в ядерную войну, а сейчас они уже набрали силу, научились именно у Украины, поэтому могут отвечать Путину: ты там пугалки имеешь, мы о них знаем, но и ты знай, что мы этого не допустим и пожалеете ты, твое окружение, твои родственники и в целом государство", — сказал Романенко.

Также Романенко выразил собственное видение того, как будут развиваться события дальше и когда может закончиться война.

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"Для того чтобы ответить на этот вопрос надо понимать, что есть вопросы, когда наступит перемирие, только об этом мы можем говорить пока. И это, я думаю, произойдет в этом году, два-три месяца, на мой взгляд. А вопрос мира может наступить только тогда, когда мы победим с нашими союзниками".

Генерал отметил, что у Российской Федерации с Японией до сих пор нет юридического международного состояния мира. Подобная ситуация может сложиться и с Украиной. Решение этого вопроса, по мнению Романенко, далеко впереди, а пока возможно только перемирие.

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В Пентагоне не верят, что Путин применит ядерное оружие

США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США добавил, что территории НАТО на данный момент угрозы нет.

"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", — заявил журналистам чиновник на условиях анонимности.

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