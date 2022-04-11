Генерал Ягун: Главная угроза Путина – российские олигархи

Виктор Ягун считает, что российские олигархи могут "убрать" Владимира Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун заявил, что президенту РФ Владимиру Путину грозит опасность от олигархов, которые все потеряли.

Об этом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Вокруг Путина есть часть людей, которые принадлежат ельцинской стройэлите. Это Кириленко, Шойгу. Эти особы реально пришли с тех времен. Я не верю, что близкое окружение сможет ликвидировать Путина", – сказал Ягун.

По его словам, все забывают об олигархах, которые имели возможность накопить какой-то капитал, имели нормальную жизнь и видели эту жизнь для своих детей и внуков. Но в итоге они все потеряли и для них это огромная проблема.

"Они сейчас находятся в тихой оппозиции. Они являются единственным источником опасности для Путина. Олигархи имеют все доступы и их очень беспокоит ситуация, которая ухудшается для них с каждым днем. Путин понимает эту ситуацию и не общается с ними. Я надеюсь, что в какой-то момент какая-то неожиданность произойдет, и тогда мы увидим совершенно другое развитие", – добавил Ягун.

Генерал Ягун: В Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун заявил, что в Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной. По его словам, некоторые люди с окружения Путина оказались в очень сложной ситуации. Об этом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Ягун заявил, что сейчас с Украиной начали считаться многие партнеры, которые помогают в режиме онлайн. Кроме того, начали общаться люди с окружения президента РФ Владимира Путина. По словам генерала, сейчас они оказались в очень сложной ситуации.