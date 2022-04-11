Генерал Ягун: В Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной

Виктор Ягун заявил, что в Кремле ищут пути для своего спасения. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун заявил, что в Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной. По его словам, некоторые люди из окружения Путина оказались в очень сложной ситуации.

Об этом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

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Ягун заявил, что сейчас с Украиной начали считаться многие партнеры, которые помогают в режиме онлайн. Кроме того, начали общаться люди из окружения президента РФ Владимира Путина. По словам генерала, сейчас они оказались в очень сложной ситуации.

"Они реально пророчили, что в ближайшее время у них может случиться беда и они будут вынуждены искать пути спасения. И сотрудничество с украинской стороной для них это спасение, что они могут иметь индульгенцию", – сказал Ягун.

Он добавил, что некоторые представители российской элиты также вспомнили свое украинское происхождение, и это очень помогает.

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Генерал СБУ Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом. Ранее РФ признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели, но отвода войск не наблюдается. Об этом Ягун сказал журналистам телеканала "Украина 24" Олегу Билецкому и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ.

"Наши военные не наблюдают такого панического отхода или даже вывода российских войск. Они, наоборот, закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются. Единственное, что есть подтверждение того, что некоторые части полностью деморализованы и фактически уничтожены и выводятся для реорганизации – это факт", – сказал Ягун.