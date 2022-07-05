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Генштаб назвал два направления на Донбассе, которые стали адом для оккупантов

Инна Собора
5 июля, 11:07
Захватчики понесли большие потери

ВСУ разгромили оккупантов на двух направлениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины. За последние сутки было ликвидировано еще 150 захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1594 (+5);
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18);
  • артиллерийских систем – 806 (+2);
  • РСЗО – 247 (+1);
  • средств ПВО – 105 (+0);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера – 15 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5) ед.,
  • специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 5 июля: минус 150 рашистов – за последние сутки, также за сутки уничтожено 5 танков и 18 бронированных машин, а также 2 беспилотника.

Оккупанты готовят новое наступление на Донбассе

Российские войска будут продвигаться на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха, считают в американском Институте изучения войны.

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Аналитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конце концов двинуться на Бахмут и Северск.

"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отметили в ISW.

Ранее мы писали, что британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.

Сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ в ближайшие дни могут установить контроль над территорией Луганской области.