Генштаб назвал самые "горячие" провалы оккупантов при наступлении на Донбассе

Оккупанты продолжают нести значительные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские захватчики направляют основные усилия на Донбассе на Северодонецкое и Бахмутское направления.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. В период с 14 по 16 июня проведено командно-штабное обучение с воинскими частями тылового обеспечения Вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухова, что в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия в целях сдерживания подразделений Сил обороны от дальнейшего продвижения в сторону государственной границы.

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На Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяжье.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел.

На Донецком направлении враг не прекращает огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения с сосредоточением основных усилий на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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На Лиманском направлении активные наступательные действия не отмечены. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Стародубовки.

На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудар парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения перебрасывания наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Волшебное.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредотачивать усилия на содержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Княжевка, Мураховка, Красная Долина, Заря, Котлярово, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр".

"Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Участились случаи освобождения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений. Между тем украинские подразделения, выполняя огневые задачи, продолжают успешно уменьшать количество российских оккупантов на украинской земле", – подытожили в Генштабе.

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