Генштаб назвал самые крупные потери РФ за сутки и "смертоносное" направление

Украинские защитники уничтожили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1 338 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05

личного состава – около 30150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3270 (+12) единицы;

артиллерийских систем – 631 (+3) единиц;

РСЗО – 203 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатых ракет – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Аваков поделился секретной информацией от крота в Генштабе России

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал новые данные о потерях русских войск в Украине. Он сообщил, что удалось снова получить внутреннюю штабную информацию России 28 мая. Об этом Аваков написал в Telegram.

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По его данным, безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 33 812 человек. ЧВК- 8903 погибших.

"Итого 42 715 погибших", – сообщил Аваков.

От отметил, что Генштаб ВСУ считает консервативнее и показывает цифру 30 000.

"Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой динамика смертей среди ЧВК замедлилась – было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего, резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо", – констатировал Аваков.

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