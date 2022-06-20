Генштаб определил слабое место оккупантов, переброшенных из Херсонской области

Оккупанты боятся продолжать воевать и хотят выжить. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за значительных потерь в отдельных подразделениях оккупанты имеют очень низкий уровень морально-психологического состояния и ищут возможность избежать дальнейшего участия в боевых действиях. В особенности это распространено посреди личного состава 1 армейского корпуса русских оккупационных войск. А точнее – в подразделениях, выведенных на восстановление боеспособности из районов Херсона, Николаева и Попасной

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В то же время, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных конфигураций. На последнем противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении враг, с целью выявления слабых мест в обороне наших войск, безуспешно пытался вести разведку боем недалеко от Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм.

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На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того, украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

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На Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел. Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Южнобужском направлении, в целях сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Роща.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ почти вплотную подошли к Херсону.

Также сообщалось, что обстрелы Харькова усилились, потому что украинские военные почти дошли до госграницы. Оккупанты пытаются приложить максимум усилий, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.