Генштаб назвал два самых убийственных направлений для врага за сутки

Генштаб рассказал о ситуации в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военного вторжения РФ на территорию Украины наши военные уничтожили 32 050 личного состава российской армии, также ВСУ оставили оккупантов без 1 419 танков и 579 беспилотников. Кроме того, наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Ситуация по состоянию на 11 июня

Общие боевые потери

личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 419 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 466 (+16) ед,

артиллерийских систем – 712 (+0) ед,

РСЗО – 222 (+0) ед,

средств ПВО – 97 (+0) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7) ед,

крылатых ракет – 125 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10) ед,

специальной техники – 54 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 11 июня.

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Когда завершится война