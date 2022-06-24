Генштаб обнародовал потери РФ за четыре месяца войны

Стало известно, сколько погибло оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала вторжения в Украину российские военные потеряли 34530 человек личного состава, а также много военной техники. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 100 оккупантов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины в Facebook.
По данным ведомства, минувшие сутки армия РФ понесла наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 34530 (+100) человек ликвидировано,
- танков – 1507 (+3),
- боевых бронированных машин – 3637 (+5),
- артиллерийских систем – 759 (+3),
- РСЗО – 241 (+1),
- средства ПВО – 99 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 183 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли / катера – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),
- специальная техника – 60 (+0).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня.
Ситуация в Украине
- Вооруженным силам Украины придется отойти от Северодонецка – наши защитники уже получили такую команду.
- ВСУ успешно остановили наступление врага на важном направлении
- Институт изучения следования войны отмечает, что штурмовые операции Лисичанска не помогут России иметь преимущество в войне, в ближайшее время наступление российских войск значительно снизятся.
- ВСУ на юге страны уничтожили более 40 российских оккупантов. Кроме того, наши защитники "минусовали" технику захватчиков.
- Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет РФ Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость – 16 миллионов долларов.
- Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. Захватчики мощно атакуют Запорожскую область.
- В России "анонсировали" подрыв больницы в Харькове. Вероятно, оккупанты планируют обвинить в этом Украину. Также сообщалось, что враг обстреливал Харьковскую область, в результате чего есть погибшие и раненые.