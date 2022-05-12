Генштаб: Оккупанты безуспешно штурмуют села на Донбассе и наращивают ПВО в Крыму

Оккупанты пытаются занять позиции на берегу реки Северский Донецк. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются проводить наступление на Донбассе, однако значительного успех не имеют. На Лиманском направлении хотят закрепиться на правом берегу реки Северский Донец. А в Крыму работают над наращиванием систем ПВО в западной части полуострова.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях активных действий противника не отмечено. Между тем, в Беларуси продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил. Также проверяют готовность систем оповещения.

На Северском направлении оккупанты усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях. В то же время обстреливают пограничные районы Украины. В Генштабе предполагают, что обстрелы границы производятся для того, чтобы подразделения ВСУ не перемещали на другие направления.

На Харьковском В направлении главных усилий неприятеля сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождения временно занятых русскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

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На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных способностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары. Цель оккупантов – разрушение фортификационных сооружений украинских подразделений.

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет.

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На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет.

На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениям враг ведет штурмовые действия в целях улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет.

В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредоточил на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что по имеющейся информации, противник совершил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.

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