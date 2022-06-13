Генштаб: Оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка, бои продолжаются

Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Начались 110 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по армии России.

О ситуации на фронте рассказал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к госгранице Украины. В Генштабе сообщили, что враг вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Также осуществил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, в 20 км восточнее Старого Салтова, и проводил воздушную разведку БпЛА в районе Шестакового.

В то же время на Славянском направлении вражеские подразделения усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Как стало известно, враг сменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

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"На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокирования путей логистического снабжения населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, но продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, в 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, в 5 км северо-восточнее Северска.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Также обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

Как отмечается, на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое и закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское и проводили воздушную разведку БпЛА в районе Покровского.

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"На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, в 15 км восточнее Курахового. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял огневое влияние вдоль линии соприкосновения с целью препятствования перебрасыванию резервов на другие направления", – указали в Генштабе.

В то же время на Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону, основные усилия направляя на удерживании ранее захваченных территорий. Стало известно, что оккупанты осуществили инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское. Также они вели воздушную разведку БпЛА в районе Давыдова Брода.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – отмечается в сообщении.

Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. В то же время на юге ВСУ ударили по российской армии – удалось уничтожить не только врагов, но и их технику.