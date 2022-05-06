Генштаб ВСУ: В Мариуполе враг возобновил штурмовые действия для захвата "Азовстали"

Оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь". Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 6 мая российские оккупанты продолжают вести активные бои на Донбассе. Россияне пытаются полностью захватить Попасную. Также враги штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не производил. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении враг производит обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасная и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территорию завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Захватчики оказывают огненное влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонской и Николаевской областей враг ведет обстрелы покинувших населенных пунктов.

Замечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 15 воздушных целей: 14 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.

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Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили 24 700 оккупантов и 1092 танка

Российские оккупанты с начала своего полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 24 700 личного состава и 196 самолетов. Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 24 700 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1092 (+15) ед.;

боевых бронированных машин – 2651 (+41) ед.;

артиллерийских систем – 499 (+8) ед.;

РСЗО ‒ 169 (+6) ед.;

средств ПВО – 83 (+2) ед.;

самолетов – 196 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 1907 (+40) ед.;

кораблей/катеров ‒ 10 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9);

специальной техники – 38 (+0);

крылатых ракет – 89 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Попаснянском направлении.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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