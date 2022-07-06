Генштаб поставил точку в вопрос с разрешениями на выезд военнообязанным

Генштаб отменил действие документа / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВСУ решил отменить решение о порядке выдачи разрешений на выезд за пределы области военнообязанным. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, который получил широкий общественный резонанс – о Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", – рассказал Залужный.

Также он отметил, что документ изначально касался исключительно внутренней работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины.

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Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства.

"В целях недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса" принял решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения", – написал Залужный.

С чего все началось

Военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы, однако могут передвигаться по Украине без получения разрешений, заверил Залужный в своем комментарии.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил командование ВСУ и Минобороны дать разъяснение относительно идеи по разрешениям для перемещения по нашей стране военнообязанных.