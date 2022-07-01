Генштаб рассказал, на каких направлениях оккупанты обстреливают украинских военных (видео)

Противник обстреливает из артиллерии разных калибров украинских воинов. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Продолжаются 128 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Что происходит

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и Прудянка, а также нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпанового. Продолжает вести воздушную разведку.

В то же время на Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение, вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

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"На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиновое, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганское, Берестовое, Лоскутовка, Покровское, Зайцевое, Травневое и Вершина. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинового и Покровского", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Красное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

В Генштабе сообщили, что вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли.

При этом на Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Червоный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потемкино и Николаевка. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

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"В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия", – отмечает Генштаб.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что более 90 тысяч российских военных получили ранения с начала полномасштабного вторжения в Украину, а более 30 тысяч погибли.

Также украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей матерью. Он рассказывает, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии, и уверяет, если их условия не выполнят – начнется бунт.