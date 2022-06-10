Генштаб рассказал о проблемах захватчиков с ресурсами и пополнением

Захватчикам все труднее пополнять свои подразделения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжаются 107 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских военных и вести штурмовые действия на некоторых направлениях.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не было. Однако на Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении госграницы. Так, агрессор обстрелял наши подразделения с целью сковывания их действий из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чепель.

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибровное.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горское. На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского", – говорится в сообщении.

В то же время на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Однако были произведены обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

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Кроме этого, враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 недалеко от Марьинки и Красногоровки, вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 – в районе Александрополя.

На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск, а на Лиманском – активных боевых действий не вел. Однако оккупанты продолжают закрепляться в районе Святогорска, а также проводят мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. В то же время произвели обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны, а также осуществляет меры маскировки. В то же время на Бессарабском направлении существенных изменений не было.

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"В акваториях Черного да Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр", – указали в Генштабе.

Также стало известно о том, что оккупантам все труднее пополнять подразделения, понесшие потери в результате ведения войны на территории Украины:

"Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец".

Ранее "Сегодня" писали, что родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец российского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам бежал домой.