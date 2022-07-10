Генштаб рассказал о вечерних штурмах захватчиков на позиции ВСУ (видео)

В Генштабе доложили о ходе боевых действий в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сдерживают попытки вражеских штурмов на Славянском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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Российские оккупанты цинично продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам, убивая мирных жителей. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги, где бы вы ни были на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфин, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфино удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

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На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города.

Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанова.

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На Славянском направлении враг вел огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Красное и Сулиговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выимка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах.

Генштаб сообщил о новых потерях армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 10.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 37 300 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1641 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 3823 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 834 (+2) ед;

РСЗО – 247 (+0) ед.;

средств ПВО – 108 (+0) ед;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов – 188 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);

крылатых ракет – 155 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед;

специальной техники – 66 (+0).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.