Генштаб: Россия готовит наступление на Славянск и подтягивает дополнительные силы к Северодонецку

Россия пытается усилить наступление на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне не прекращают наступление на востоке Украины. В частности, на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, на Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточиваются на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск. Враг применяет артиллерию вблизи Дубравного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.

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На Бахмутском направлении агрессор обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Видродження, Новолуганска и Бахмута. Имеет частичный успех, закрепляется в населённом пункте Видродження. Продолжает вести штурмовые действия в направлении Видродження – Вершина.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Усилил применение авиации и артиллерии для сковывания наших войск.

Ситуация на севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил в республике Беларусь не отмечалось.

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На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

Обстановка в других областях

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе. Захватчики произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.

На Николаевском направлении , в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее мы писали, что в ISW уточнили, удалось ли оккупантам окружить ВСУ в Северодонецке после подрыва всех мостов.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области.