Генштаб сообщил о масштабных потерях РФ в живой силе и технике

Стало известно о последних военных потерях РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные за время вторжения в Украину потеряли уже более 33 тысяч человек личного состава, а также много военной техники. Лишь за последние сутки РФ лишилась 7 танков, 2 самолетов, 1 вертолета, 5 артиллерийских систем. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии со дня полномасштабного вторжения в Украину.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 33 150 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1456 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) единицы,

артиллерийских систем – 734 (+5) единицы,

РСЗО – 233 (+0) единицы,

средства ПВО – 97 (+0) единиц,

самолетов – 215 (+2) единиц,

вертолетов – 180 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),

крылатых ракет – 129 (+0),

кораблей/катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц,

специальной техники – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Обстрелы в Украине

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и села. За последние сутки из-за обстрелов погибли семь человек.

Так, вражеская армия из артиллерии обстреляла Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области. Пострадавших нет.

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Также россияне нанесли удары по Лисичанску и Северодонецку. В результате обстрелов погибли шесть человек.

Российские оккупанты утром ударили ракетами по Николаеву, в результате чего пострадали мирные жители. Один человек погиб, шестеро ранены, в том числе один ребенок. Повреждены четыре многоэтажных дома и один объект инфраструктуры.