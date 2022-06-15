Генштаб сообщил о наибольших потерях россиян за последние недели

ВСУ нанесли россиянам разгромные потери. / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в войне в Украине. Только за последние сутки ликвидировано около 250 российских военных. Кроме того, ВСУ сбили четыре вражеских ракеты и уничтожили несколько десятков единиц российской техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отметим, впервые за длительное время, оккупанты понесли столь разгромные потери. В последние дни россияне ежедневно теряли от 100 до 200 своих солдат. О 250 погибших оккупантов за сутки не сообщалось с 28 мая.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32750 (+250) лиц ликвидированы,
- танков ‒ 1440 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средства ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1) ,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатые ракеты – 129 (+4),
- корабли /катера – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальная техника – 55 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.
Ранее мы писали, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники русских оккупантов.
Также сообщалось. что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.