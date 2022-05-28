Генштаб сообщил о "юбилейных" потерях РФ

ВСУ ликвидировали уже 30 тысяч российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
За 94 дня войны против Украины Россия потеряла уже 30 тысяч своих солдат. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 250 оккупантов. Наибольшие потери россияне понесли на Авдеевском и Криворожском направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30000 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1330 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 628 (+5) ед,
- РСЗО – 203 (+2) ед,
- средства ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 207 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0),
- крылатые ракеты – 116(+1),
- корабли /катера – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0) ед,
- специальная техника – 48 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях.
Украинские воины уничтожили командный пункт оккупантов
В Донецкой области украинские военные уничтожили командный пункт российских оккупантов, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"В Донецкой области, пришла только информация, накрыли передовой командный пункт более чем с 20 российскими старшими офицерами, здание уничтожено чуть более чем полностью", – сказал Арестович.
Советник главы Офиса президента намекнул на успешную контратаку ВСУ на Херсонском направлении, проводимую при поддержке авиации.
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