Генштаб сообщил об активизации боевых действий еще в одном направлении

Боевые действия активизировались в Донецкой области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалеевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

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На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведение штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

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Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях проводил обстрелы наших позиций со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники российских оккупантов.

Ранее мы писали, 1 июля около 01:00 в пгт Белгород-Днестровского района в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 14 человек погибли.

Отметим, что обстрел Одесской области произошел после того, как 30 июня оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.