Генштаб: Враг сосредоточил главные усилия на взятии под полный контроль Мариуполя

Оккупанты готовятся к наступлению / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей. На Донбассе ВСУ за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автотехники противника. Воздушные силы поразили два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ситуация по направлениям
- На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.
- На Полесском направлении активных действий врага не было. Отдельные подразделения вывели с территории Украины, они находятся в Беларуси. Для перегруппировки войск враг перебрасывает подразделения из 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ в Белгородской и Воронежской области.
- На Северском направлении враг завершает перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Оккупанты перемещают подразделения 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.
- На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова. Враг усиливает радиоэлектронную разведку. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений из других операционных районов.
- На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не получил.
- В Донецком направлении враг продолжает штурм. Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя.
- На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Также РФ наносит ракетные удары по населенным пунктам Одесской области из Крыма.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.