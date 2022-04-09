Генштаб ВСУ. Армия отбивает атаки врага на Мариуполь, Рубежное и Попасную

Украинцы продолжают успешно уничтожать вражескую технику вместе с оккупантами внутри / Коллаж "Сегодня"

На 45 сутки вторжения в Украину Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг ведет подготовку для активизации своих наступательных действий на востоке Украины, чтобы взять полностью под свой контроль Донецкую и Луганскую области.

При этом враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины. На отдельных направлениях ВСУ держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска к границе России.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

На востоке

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. "Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", – говорится в сводке.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

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Захватчики продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки.

Другие направления

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку города Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области враг переместил две батальонные тактические группы противника.

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Обстановка