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Генштаб: ВСУ ликвидировали 21 200 оккупантов

София Ковнир
22 апреля, 10:16
С начала вторжения РФ потеряла 2162 боевые бронированные машины

Оккупанты в Украине несут значительные потери. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 22 апреля.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 200 человек;
  • танков – 838 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2162 единиц;
  • артиллерийских систем – 397 единиц;
  • РСЗО – 138 единиц;
  • средств ПВО – 69 единиц;
  • самолетов – 176 единица;
  • вертолетов – 153 единиц;
  • автомобильной техники – 1523 единицы;
  • кораблией/катеров – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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Потери РФ в Украине

"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.

- Вообще воевать?

- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались.

- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?

- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.

- Какого х** вас посылают?

- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

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