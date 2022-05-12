Генштаб ВСУ: На Донбассе враг хочет перейти в наступление сразу на пяти направлениях

Оккупанты на некоторых направлениях не проводили активные наступательные действия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты РФ не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

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На пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил российской федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

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"С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники. На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка", – говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка.

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На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовки и Новокалинова.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

В Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

"С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА. Кроме того, в Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ. На Таврическом направлении российские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск", – добавили в ВСУ.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

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