Генштаб ВСУ назвал главную цель наступления захватчиков на Донбассе

Оккупанты РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на установлении контроля над городом Северодонецк, обстреливают украинские войска и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны участка государственной границы, инженерном оборудовании позиций, ведении разведки и проведении мероприятий боевой подготовки во взаимодействии видов и родов войск. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь продолжает сохраняться.

На Северском направлении противник активных действий не совершал. Враг обстрелял из минометов населенные пункты в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории РФ.

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В Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Рудневое, Соколовка и др.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредотачивает на сдержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления. Воска РФ осуществили обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушеваха и Большая Камышеваха. Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, враг успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

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В Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку и подготовку к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понес потери, отошел.

На Северодонецком направлении штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел боевые и штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Нырковое, Берестовое, Покровское, Доломитное. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Враг проводит воздушную разведку, наносит авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

В Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Осуществил огневое поражение гражданских объектов в районах населенных пунктов Александровка, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Осокоровка, Княжевка и Трудолюбовка.

На Бессарабском направлении , на территории Приднестровского региона Молдовы, существенных изменений в деятельности и положении оперативной группы российских войск не отмечается.

Основные усилия корабельных группировок черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно занятых территориях противник продолжает совершать противоправные действия в отношении граждан Украины.

В течение предыдущих суток ударная авиация Воздушных сил нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылатая ракета Х-22. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

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