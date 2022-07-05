Генштаб ВСУ назвал "самый жаркий" участок на фронте (видео)

Оккупанты пытаются провести штурм на Бахмутском направлении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 132 сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Захватчики продолжают обстреливать мирные украинские города.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Что происходит

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. Хотя сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не было обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области, а также нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань Сумской области.

В то же время на Харьковском направлении российские оккупанты главные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка и нанес авиационный удар по городу Харькову.

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"На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибривного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отбили. Оккупанты отброшены", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах. На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского и нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.

"Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны из артиллерии различных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

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На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополиное, Ивановка, Потемкино, Князевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

В Генштабе также отметили, что российские оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения, прибегают к самоувечью и различным симуляциям плохого здоровья.

Ранее 4 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении уничтожили 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь автомобилей и два склада с боеприпасами.

Также на Харьковском направлении украинские защитники провели успешную операцию, уничтожив большое количество живой силы противника и его бронированной техники.