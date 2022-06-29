Генштаб: ВСУ обезвредили ДРГ оккупантов на одном из направлений в Луганской области (видео)

Украинские воины заставили врага отступить по некоторым направлениям. / Фото: EPA, Коллаж: Сегодня

Идут 126-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников по различным направлениям.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Какая ситуация

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях военными комиссариатами Беларуси в рамках учений проводится проверка приписного состава и возможности проведения мобилизации на территории отдельных регионов.

На Северском направлении российские захватчики совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Турья и Луговка Сумской области. Также нанесли авиационный удар по населенному пункту Угроеды.

В то же время на Харьковском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

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"На Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и удерживает ранее занятые рубежи. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Никольское, Грушуваха и Довгенькое. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Гусаровки", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут:

"Совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Северск и авиаудар по району Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Для поддержки наступательных действий в районе населенного пункта Верхнекаменка привлек диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их выявили и обезвредили. Остатки ДРГ оккупантов отошли".

В Генштабе сообщили, что на Краматорском направлении активных боевых действий враг не вел, но обстрелял из артиллерии район Татьяновки. В то же время на Бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции наших войск из артиллерии разных калибров вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки, а также нанесли авиаудар недалеко от села Возрождение. Также враг пытался наступательными действиями улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спорное, но успеха не имел и отошел. Диверсионно-разведывательную группу противника наши воины обезвредили недалеко от Берестового.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Кроме этого, российские оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре вблизи Орехова и Щербаков", – заявили в Генштабе.

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии, а также проводили перегруппировку войск.

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В то же время стало известно о том, что на временно занятой территории Украины оккупационные власти продолжают проведение мер административно-полицейского режима. В Генштабе сообщили, что идет сбор личной информации местных жителей, принудительная паспортизация и запрет выезда населения на территорию, подконтрольную украинским властям.

Ранее разведка Великобритании рассказала, почему Россия ударила по ТЦ в Кременчуге. Также военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что нужно вести переговоры о поставках противоракетной обороны для Украины.