Генштаб ВСУ: РФ наносит авиаудары по Мариуполю и пытается захватить центр города

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 10 апреля российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Также солдаты РФ предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, проводит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении.

В Донецком и Таврическом операционных районах враг проводит артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений. Проводит штурмовые действия в городе Мариуполь, наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

На Южнобугском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, но неудачно. Враг потерял ротную тактическую группу личного состава и технику.

Российские оккупанты продолжили обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не проводится. Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории РФ (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики продолжают обыски жилья гражданского населения. Проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты используют мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов (брошюр, буклетов, плакатов, бланков) для проведения так называемого "референдума по созданию Херсонской народной республики".

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено тринадцать воздушных целей: три самолета, один вертолет, пять БПЛА и четыре крылатые ракеты.

В Мариуполе оккупанты прячут трупы горожан в подземных переходах и тоннелях

Новый факт преступления против человечности зафиксирован на окраине Мариуполя. Здесь обнаружен тоннель, в котором граждане Российской Федерации складывали убитых ими украинцев. Об этом сообщается на телеграм-канале городской администрации Мариуполя.

"Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.