Генштаб ВСУ: РФ потеряла уже 19 500 военных и 154 самолета

В ВСУ рассказали о потерях врага / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 500 солдат, а также 725 танков. За прошлые сутки, 10 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 11 воздушных целей российских военных.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Потери противника с 24.02 по 11.04:
- личный состав ‒ около 19 500 человек;
- танки ‒ 725 ед.;
- боевые бронированные машины ‒ 1923 ед.;
- артиллерийские системы – 347 ед.;
- РСЗО ‒ 111 ед.;
- средства ПВО ‒ 55 ед.;
- самолеты – 154 ед.;
- вертолеты – 137 ед.;
- автомобильная техника ‒ 1387 ед.;
- корабли/катера ‒ 7 ед.;
- цистерны с ГСМ ‒ 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.
За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты несут потери. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.
В частности, было сбито:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).
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