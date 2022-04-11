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Генштаб ВСУ: РФ потеряла уже 19 500 военных и 154 самолета

Юлия Гаврилюк
11 апреля, 09:31
Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов

В ВСУ рассказали о потерях врага / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 500 солдат, а также 725 танков. За прошлые сутки, 10 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 11 воздушных целей российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Потери противника с 24.02 по 11.04:

  • личный состав ‒ около 19 500 человек;
  • танки ‒ 725 ед.;
  • боевые бронированные машины ‒ 1923 ед.;
  • артиллерийские системы – 347 ед.;
  • РСЗО ‒ 111 ед.;
  • средства ПВО ‒ 55 ед.;
  • самолеты – 154 ед.;
  • вертолеты – 137 ед.;
  • автомобильная техника ‒ 1387 ед.;
  • корабли/катера ‒ 7 ед.;
  • цистерны с ГСМ ‒ 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;
  • специальная техника – ​​25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты несут потери. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.

В частности, было сбито:

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  • один самолет (Су-34);
  • четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
  • три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
  • три крылатые ракеты (Х-59).

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