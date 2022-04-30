Генштаб ВСУ: Россия не имеет успехов в наступлении на Донбассе

ВСУ отбивают атаки врага в Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает наступление, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. На Донбассе продолжаются активные боевые действия, а в Харьковской области РФ пытается прикрыть группировки своих войск.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениям противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

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На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

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На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных сил Украины, предположительно, с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не производил. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

ВСУ отражают наступление врага

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поражены десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

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