Генштаб: ВСУ успешно остановили наступление врага на важном направлении (видео)

Враг продолжает обстреливать ВСУ на разных направлениях. / Фото: Украинская правда, Укринформ, Коллаж: Сегодня

Начались 121-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Что происходит

В частности, российские захватчики не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью:

установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей;

удержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом;

блокировки морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря;

удержания захваченных районов Херсонской и части Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий восстановления наступления в Николаевской области.

Так, на Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории Беларуси наращивается система инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами ЕС районах.

В то же время на Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области. На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкино, Печенегов, Дементеевки и Золочева, а также активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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В Генштабе также сообщили, что на Славянском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

"На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестово. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк", – говорится в сообщении.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно остановили.

Кроме этого, на Бахмутском направлении противник обстреливал украинские войска из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестово и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

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На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

"Привлеченные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись", – указали в Генштабе.

В то же время на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

Также стало известно, что в рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобугском направлении противник активных действий не вел – обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Оккупанты нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.

"Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается", – говорится в сообщении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня:

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили свыше 40 российских оккупантов. Кроме этого, наши защитники "минусировали" технику захватчиков. Также было известно о том, что Россия сосредотачивает войска у северных границ Украины.