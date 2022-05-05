Генштаб ВСУ: В Мариуполе враг бросил все силы на штурм "Азовстали"

Оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 5 мая российские оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Также враг осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющейся информации, часть военнослужащих 38 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Подразделения боевиков 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению заданий.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БПЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатых ракет противника. Также поражены два самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.

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Оккупанты штурмуют украинские города, но несут потери. Фото: Генштаб ВСУ

Командир "Азова" подтвердил бои на "Азовстали"

Подполковник "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложна. Несмотря на это, украинские бойцы продолжают держать оборону. Об этом он сказал во время срочного обращения.

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать давление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что — мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", — сказал Прокопенко.

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